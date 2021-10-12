CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilçede yapılacak silisyum içerikli mermer ocağı için yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki gördü. Bunun ardından görevden alındığı yönünde haberler çıkan Şenoyar hakkında "CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hakan Şenoyar görevden neden alındı?" soruları merak edildi. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik. İşte Hakan Şenoyar'ın biyografisi...

CHP TİRE İLÇE BAŞKANI HAKAN ŞENOYAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Şenoyar 1971 İzmir Tire'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tirede tamamlayan Şenoyar, A.Ü. Kütahya MYO.Elektrik bölümünü 1992 yılında tamamladı, 2002 yılında Ankara Üniversitesi İktisat fakültesi maliye bölümünü bitirdi. Daha sonra bir Enerji firmasında proje uzmanı olarak çalıştı. Küçük Menderes ovasında sulama kooperatifleri kurarak bölgenin mazota oranla daha ekonomik olan elektrik enerjisine geçişini sağlayan bir çok trafo ortaklığı oluşturup bölge çiftçisinin ve ülke ekonomisine olan katkısının artırılmasını sağlamış,1992 yılında CHP Gençlik kolları komisyon başkanı olarak 12 Eylül sonrası CHP'nin kuruluşunda yer almıştır. Aynı zamanda ADD üyeliği bulunmakta olan Şenoyar, halen daha etkinliklere katılmaktadır.

2014 yılı içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Gnl Mrk'den Bülen TEZCAN imzalı görev yazısıyla görevlendirilerek Türkiye sandık güvenliğinden sorumlu koordinatör olarak, İstanbul Levent'te Ekmelettin İHSANOĞLU, Merkez seçim ofisinde görev yaptı.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İlçe sekreteri olarak görev yaparak CHP'nin oylarını ilçede % 42 ye çıkartan kadro içinde yer aldı. Daha sonra ki süreçte 2015 1 Aralıkta ,2017 5 Aralık'ta ,2019 24 Aralık'ta üçüncü kez İlçe başkanı seçildi.

HAKAN ŞENOYAR GÖREVDEN NEDEN ALINDI?

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilçede yapılacak silisyum içerikli mermer ocağına dikkat çekmek için, önce kadın fotoğrafı paylaşıp daha sonra " yeterince dikkatinizi çektiğimi düşünüyorum " cümleleri sosyal medya kullanıcıların tepkisine neden oldu. CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden aldı. Şenoyar, hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

Şenoyar'dan boşalan koltuğun doldurulması adına geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi. İşte o paylaşım;