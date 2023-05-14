CHP Trabzon'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2178 Trabzon Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Trabzon seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Trabzon'da oy verme işlemini tamamlayanlar CHP Trabzon'da ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Trabzon Seçim sonuçları nedir, Trabzon'da Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.
CHP TRABZON'DAN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 TRABZON SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!
CHP Trabzon'da ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.
2023 Trabzon Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
2023 TRABZON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM
Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Trabzon'da hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.
2023 Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
2023 SEÇİMLERİ TRABZON SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? TRABZON KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN
14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.
DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!
Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.
- AK Parti Adana ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Adıyaman ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Afyonkarahisar ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Ağrı ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Amasya ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Ankara ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Antalya ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Artvin ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Aydın ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Balıkesir ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Bilecik ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Bingöl ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Bitlis ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Bolu ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Burdur ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Bursa ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Çanakkale ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Çankırı ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Çorum ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Denizli ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Diyarbakır ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Edirne ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Elazığ ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Erzincan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Erzurum ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Eskişehir ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Gaziantep ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Giresun ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Gümüşhane ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Hakkari ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Hatay ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Isparta ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Mersin ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti İstanbul ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti İzmir ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kars ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kastamonu ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kayseri ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kırklareli ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kırşehir ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti İzmit ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Konya ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kütahya ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Malatya ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Manisa ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kahramanmaraş ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Mardin ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Muğla ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Muş ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Nevşehir ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Niğde ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Ordu ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Rize ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Adapazarı ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Samsun ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Siirt ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Sinop ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Sivas ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Tekirdağ ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Tokat ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Trabzon ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Tunceli ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Şanlıurfa ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Uşak ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Van ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Yozgat ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Zonguldak ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Aksaray ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Bayburt ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Karaman ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kırıkkale ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Batman ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Şırnak ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
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- AK Parti Iğdır ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Yalova ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Karabük ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Kilis ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Osmaniye ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023
- AK Parti Düzce ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023