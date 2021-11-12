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  3. CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!

CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!

CHP troll hesapları durmak bilmiyor. Bu defa, Almanya'daki bir restoran menüsünü İBB yurt menüsü olarak paylaştılar.

CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, Twitter'da paylaştığı İBB ve KYK yurtları yemeklerinin yalan görüntülerine, GSB İl yurtlarından peş peşe tokat gibi yanıt gelmişti. Bu defa bir başka yalana daha imza atıldı. İBB yurtlarında okuyormuş gibi paylaşımlarda bulunan bir troll hesap, İBB menüsü diye, Almanya'da bir restoranın menüsünü paylaşarak, "İBB yurdunda bu menüye sadece 3,65 ödedim. Teşekkürler imamoğlu" notunu ekledi.

CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!

YALANI TWİTTER KULLANICILARI ORTAYA ÇIKARDI

Son zamanlarda özellikle sosyal medya mecralarında İBB ve GSB yurtlarına dair, CHP trollerinin kıyasıya rekabeti görülmekte. Son olarak İBB yurtlarında kaldığını ve akşam yemeğinin menüsünü paylaşan troll hesap, bir şeyi gözden kaçırmıştı. Çatal ve kaşıklarının kenarına iliştirilmiş peçete, tüm foyasını ortaya çıkardı. Twitter kullanıcısı troll, bu durum karşısında alay konusu oldu.

CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!CHP trolleri iş başında! Almanya'daki yemek menüsünü İBB yurt menüsü olarak tanıttı!

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