CHP Üye Katılım Töreni değil, "Yalan Töreni" düzenlemiş! AK Parti'den ayrıldım diyen kadının partiye hiç üye olmadığı ortaya çıktı!

Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Üye Katılım Töreni" geçtiğimiz gün CHP'li isimler tarafından gerçekleştirildi. Törene katılan isimler arasında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu da vardı. Kürsüye çıkıp konuşma yapanların proje olduğu iddia edildi. "AK Parti bana yardım etmedi, ben oradan ayrıldım" diyen kadının gerçek ismini kullanmadığı ve partiye daha önce hiç üye olmadığı ortaya çıkınca sosyal medyada "Bildiğimiz CHP yalana devam" mesajlarının ardı arkası gelmedi.

İSİM DEĞİŞTİRİLDİ, ÜYELİK GÖRÜLMEDİ

Törene damgasını vuran iki kişi vardı. Tesettürüyle okuyabildiği için CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden genç kız ve "AK Parti'den ayrıldım" diyen kadının görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Detaylar incelendiğinde, yaşlı kadının adı başka, söyledikleri başka çıktı. Daha önce AK Parti'ye dair hiçbir kaydı bulunmayan kadının CHP projesi olduğu anlaşıldı.