CHP ve HDP'yi hedef alarak ’Mermili tehdit’ paylaşımı yapan sanık hakim karşısında

Sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP Genel Merkezi ile tüzel kişiliğini hedef alarak tehdit ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Emin Göç (26), hakim karşısına çıktı. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Emin Göç ve avukatı katıldı.

"YAPACAĞIMDAN DEĞİL, TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN PAYLAŞTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Göç, "İnternette bulmuş olduğum mermi fotoğraflarını ekleyerek söz konusu paylaşımı kendi hesabım üzerinden yaptım. Ben bunu bir tepki olarak paylaşmıştım. Benim daha önceden adli kaydım da silahım da yoktur. Yapacağımdan değil sadece tepkimi göstermek için bunu yaptım. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Eğer mahkemece bana ceza verilecekse hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul ediyorum" dedi.

"BASİT TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Büşra Doğrul Bozcu ise, "Müvekkil internetten aldığı fotoğraf üzerine etiketleme yaparak bu paylaşımı yapmıştır. Bunu uyarı mahiyetinde kaleme almıştır. Korkutma amaçlı yapmamıştır. "Korku ve panik oluşturma" suçundan beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece mermi fotoğrafı gönderilmesi "silahla tehdit" suçuna konu edilemez, "basit tehdit" suçunun oluşması değerlendirilmelidir" diye konuştu.

CEZAİ EHLİYETİ TESPİT EDİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek olay tarihinde "halk arasında korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit" suçuna ilişkin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NA HABER İLETİLMESİ İÇİN DAVETİYE

Söz konusu paylaşımda ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel ile CHP ve HDP için davetiye çıkartılarak davadan haberdar edilmelerinin sağlanmasına karar verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Emin Göç'ün sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğraf paylaşarak, paylaşımın üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HDP Genel Merkezi hesaplarını etiketleyip tehdit içerikli paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Göç'ün paylaşımında içi mermi dolu kavanoz resmiyle CHP ve HDP Genel Merkezi'ni ve tüzel kişiliğini hedef aldığı, eylemin basit bir tehdidi aştığı kaydedildi. İddianamede, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.