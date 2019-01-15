CHP ve İYİ Parti Osmaneli için anlaşamıyor

CHP ve İYİ Parti arasında ittifakta üzerinde uzlaşılan illere geçtiğimiz günlerde Bilecik de eklenirken, tarafların Osmaneli ilçesi için anlaşmaya varamadığı iddia edildi.

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakta üzerinde uzlaşılan il sayısı 46'ya olurken, bu iller arasında Bilecik de yer aldı. İki partinin Bilecik'teki il ve ilçe örgütleri çok kez bir araya gelirken, dün CHP İl Başkanlığı binasında CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar Tüzün öncülüğünde tüm ilçe, belde ve belediye başkan adayları bir araya geldi. İYİ Parti'nin Bilecik'in 3 ilçesi hariç merkez ve diğer ilçelerde CHP'yi destekleyeceği, Söğüt, Pazaryeri ve Osmaneli'de ise İYİ Parti'nin destek istediği belirtildi. Tüzün öncülüğünde toplanan CHP'liler Söğüt'te adaylık başvurusu olmadığı için bu ilçeye sıcak bakarken, daha önceden adaylarını açıkladığı Pazaryeri ve Osmaneli'de sıkıntı yaşadığı iddia edildi. Son toplantıda Pazaryeri adayı İbrahim Torun'un geri çekeceği iddia edilirken, Osmaneli adayı Faik Üstün'ün duruma karşı çıktığı öğrenildi. Üstün'ün, Osmaneli'de bir ittifak olacaksa İYİ Parti'nin daha önce AK Parti'de bulunan adayını desteklemeyeceklerini söylediği, başka bir adayın gösterilmesini talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan, 3 gün içinde bu ittifak netlik kazanırken, Osmaneli konusunda ısrar eden İYİ Parti'nin istediği olmazsa tüm ilçe ve merkezde aday çıkaracağı iddia edildi.

Kaynak: İHA