CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme skandalı üzerine CHP'den pişkin savunma!

Ankara'da bir otelde Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, IMF yetkilileriyle gizli gizli bir araya gelmiş ve bu özel toplantı gündem olmuştu.

Öztrak, basın toplantısında basın mensuplarının toplantıya ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere gizli saklı görüşme yapmadık. Bilinen bir otelin lobisinde görüşme yaptık. Gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Sanki IMF’yi bu ülkeye biz davet etmedik, Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti. Uluslararası Para Fonu yetkilileri muhalefetle, iş dünyasıyla görüşürüz. Bizle yapılan görüşme de bu çerçevededir. Kimse buzağı aramasın.