CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"

CHP'den İzmir Milletvekili seçildikten sonra Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi bu, partiden de istifa etmiş ve bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı. Son olarak altılı masa hakkında sert sözler kullanan Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda altılı masayı sert sözlerle eleştirirken Cumhur İttifakı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"PKK - ÖCALAN SEVERLERİN HOŞ GÖRÜLDÜĞÜ DENKLEMLERLE İŞİM OLMAZ"

Çelebi paylaşımında, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DA DİRENMESE ÖLÜM LİSTELERİNDEKİ BİNLERCE İSİM HAYATTA OLMAYACAKTI"

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da paylaşım yapan Çelebi şunları kaydetti: "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik."