CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"

CHP ve Memleket Partisi'nden istifa ettikten sonra bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, altılı masayı eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi," PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" dedi.

YAYINLAMA
Google News
CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"

CHP'den İzmir Milletvekili seçildikten sonra Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi bu, partiden de istifa etmiş ve bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı. Son olarak altılı masa hakkında sert sözler kullanan Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda altılı masayı sert sözlerle eleştirirken Cumhur İttifakı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!

"PKK - ÖCALAN SEVERLERİN HOŞ GÖRÜLDÜĞÜ DENKLEMLERLE İŞİM OLMAZ"

Çelebi paylaşımında, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DA DİRENMESE ÖLÜM LİSTELERİNDEKİ BİNLERCE İSİM HAYATTA OLMAYACAKTI"

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da paylaşım yapan Çelebi şunları kaydetti: "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik."

CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!

CHP ve MP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den flaş paylaşım: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!

1
3
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"
İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...
Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...
Son dakika | MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika | MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi!
Tehlike çanları çalıyor! Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz - 1 Ağustos Haftalık Covid- 19 Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısı rekor kırdı!
Tehlike çanları çalıyor! Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz - 1 Ağustos Haftalık Covid- 19 Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısı rekor kırdı!
İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"
İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”
Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...
Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...
Son dakika! AFAD açıkladı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika! AFAD açıkladı! 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı!
Manisa'dan üzen haber! Soma'da çıkan orman yangını devam ediyor!
Manisa'dan üzen haber! Soma'da çıkan orman yangını devam ediyor!