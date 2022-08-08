CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi açıklama yaptı. Çelebi," Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım.FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. " dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!

CHP'den İzmir Milletvekili seçildikten sonra istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, daha sonra bu partiden de istifa etmişti. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda altılı masayı eleştiren Mehmet Ali Çelebi, çok sayıda eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ancak söylediklerinden geri adım atmayan Çelebi, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar sonrası açıklama yaptı.

"CUMHUR BU KONULARDA TUTARLI"

Sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun Yüce Türk Milleti!"

"SİYASETİ BIRAKSAM DA 6+1 DEĞİL, CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Öte yandan Ali Çelebi son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda altılı masayı sert sözlerle eleştirirken Cumhur İttifakı hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!

Çelebi şu paylaşımları yapmıştı:

"Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"

15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da paylaşım yapan Çelebi şunları kaydetti: "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik."

CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!

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