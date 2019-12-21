CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Hüseyin Mete seçildi

Malatya'da ilçe kongreleri ile birlikte kurultay sürecini başlatan CHP'de, Yeşilyurt İlçe kongresinde başkanlığa Hüseyin Mete seçildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde partililerin katılımı ile başlayan kongrede Doğan Ağdaş ile Hüseyin Mete başkanlık için yarıştı. İki adayın yarıştığı kongrede Hüseyin Mete 212 oy alarak İlçe başkanı seçildi. Diğer aday Doğan Ağdaş ise 87 oyda kaldı. 305 delegenin oy kullandığı seçimde 6 oyda boş çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, eski milletvekilleri ve belediye başkanları, meclis üyeleri ile çok sayıda partilinin katıldığı kongrede yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları vurgulandı. Başkan Mete'nin listesinde yer alan yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu şekilde oluştu:

"Başkan Hüseyin Mete. Yönetim kurulu, Akın Nuri, Süleyman Akıncı, Abdulvahap Atabay, Mehmet Avlayan, Ahmet Turan Canbay, Adalet Cavlak, Hacı Ceylan, Mustafa Çolak, Kemal Demir, Bayram Duman, Eyhan Gelir, Anıl Hamamcı, Emine Özden, Müslüm Özen, Nurhayat Şahin ve Doğan Ulutaş."

Kaynak: İHA