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CHP yine şaşırtmadı! Borçları icralık etti, Belediye Başkanı rezil rüsva edildi!

Manisa'da CHP'nin yönettiği Akhisar Belediyesi'ne ait Personel Anonim Şirketi, SGK'ya olan borçları nedeniyle icralık oldu.

CHP yine şaşırtmadı! Borçları icralık etti, Belediye Başkanı rezil rüsva edildi!

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün tarafından edinilen bilgiye göre; CHP'li belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları nedeniyle icraya verildi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve yönetim de eleştirilerin odağı oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fatih Füzün "Hurda hırsızlığından ve yağmacılığından sonra Akhisar Belediyesinin icraya düşmesi Akhisar halkını ve bizleri fazlasıyla üzmüştür." ifadelerine yer verdi.

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CHP'NİN BORCU, İCRAYA DÜŞÜRDÜ

CHP'li belediyenin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları sebebiyle icralık olan Personel Anonim Şirketi için Füzün, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan Akhisar Belediyesinde sular durulmuyor. Her geçen gün yeni bir olay ile gündem olan Akhisar Belediyesi, Personel Anonim Şirketi'nin prim borçlarını ödenmemesinden dolayı icralık oldu. Geçtiğimiz günlerde Akhisar Belediyesinin resmi araçları kullanılarak yapılan hurda hırsızlığı olayından sonra şimdi de Akhisar Belediyesi yönetim zafiyeti sebebiyle yeni bir skandalın içine düştü. Hurda hırsızlığından ve yağmacılığından sonra Akhisar Belediyesinin icraya düşmesi Akhisar halkını ve bizleri fazlasıyla üzmüştür." açıklamasında bulundu.

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HESABINI SORDU

Konuya ilişkin muhatabına hesap soran Füzün, "Buradan Besim Dutlulu ve ekibine soruyoruz; Bu zamana kadar belediye meclisinde ‘maddi sıkıntımız yok’ denilmesine rağmen SGK borçları neden ödenmedi, SGK borçlarının ödenmemesi, siyaset yapmak adına Belediye bünyesinde ihtiyaçtan çok daha fazla alınan çalışanlarınızdan mı kaynaklanıyor? Belediye başkanının algı yönetimi amacıyla sadece reklam için yaptığı çalışmaları Akhisar halkımız ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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