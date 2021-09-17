CHP yine şaşırtmadı! İBB havuzundaki klor gazı nedeniyle 5 kişi hastanelik oldu!

İBB Esenler Spor Kompleksi'nde bir skandala imza atıldı. Edinilen bilgiye göre; havuzun temizlenmesi için kullanılan klorlama sistemi teknik arıza sebebiyle gaz sızdırmaya başladı. Yaşanan talihsizlikten dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da olduğu toplam 5 kişinin fenalaştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK!

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Spor kompleksinin çalışmaları daha yeni durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.