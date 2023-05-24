CHP- Zafer partisi protokolüne 6'lı masadan ilk tepki geldi: Kazanmak için her yol Mübah değildir

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur seçimlerinde Zafer Parti'sinin desteğini almak için yapılan protokole 6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi genel başkan yardımsı Selim Temurci, sosyal medya hesabından "Kazanmak için her yol mübah değildir" açıklamasıyla çok sert tepki gösterdi.

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CHP- Zafer partisi protokolüne 6'lı masadan ilk tepki geldi: Kazanmak için her yol Mübah değildir

28 Mayıs seçimleri kısa bir süre kalırken, CHP-HDP ittifakını gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

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"KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİLDİR"

Görüşmede şartlarının kabul edildiğini belirten Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklarken, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben, Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

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7'Lİ KOALİSYONDA 'ÜMİT ÖZDAĞ' KRİZİ

Özdağ'ın bu paylaşımı 7'li koalisyonda krize neden oldu. Özdağ'a ilk tepki Gelecek Partisi'nden geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir." ifadelerini kullandı.

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