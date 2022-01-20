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  3. CHP zihniyeti değişmiyor! Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak öğretilmesinden rahatsız olduğunu söyledi! "Çok üzülüyorum, moralim bozuldu!"

CHP zihniyeti değişmiyor! Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak öğretilmesinden rahatsız olduğunu söyledi! "Çok üzülüyorum, moralim bozuldu!"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak dersleri verilmesinden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, CHP'li Özgür Özel'in "Kuran kursları orta çağ zihniyetidir" cümleleri, gündemde deprem etkisi yaratmış, vatandaştan tepki toplamıştı. Partinin din karşıtı söylemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbelerinde gençlere verilen "Edep ve ahlak" derslerini eleştirdi. Bu tür konuların işlenmesine karşı olduğunu belirten İmamoğlu, "Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP zihniyeti değişmiyor! Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak öğretilmesinden rahatsız olduğunu söyledi! Çok üzülüyorum, moralim bozuldu!

"BÜTÜN GÜN MORALSİZ GEZDİM"

Hutbede gençlere verilen, "Edep, Ahlak" anlatımının aktarılmaması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, bu hususta büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İmamoğlu, "Hutbeden gençlere edep, ahlak dersleri verilmesini son derece manidar buluyorum. Çok üzüntü duydum, çok. Bütün gün moralsizliğim üzerimdeydi." ifadelerini kullanarak vatandaş tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP zihniyeti değişmiyor! Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak öğretilmesinden rahatsız olduğunu söyledi! Çok üzülüyorum, moralim bozuldu!CHP zihniyeti değişmiyor! Ekrem İmamoğlu, Cuma hutbesinde gençlere edep ve ahlak öğretilmesinden rahatsız olduğunu söyledi! Çok üzülüyorum, moralim bozuldu!

 

Büşra Mercimek
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