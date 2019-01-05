CHP’de ’’Birlik,Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı’’

CHP Ardahan İl Örgütü tarafından düzenlediği kahvaltı, CHP'lileri buluştururken, kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CHP il örgütü tarafından düzenlenen kahvaltıya, İl başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, İlçe Belediye Başkanları ve adayları, Eski il başkanları, ilçe başkanları ve gençlik kolları bir araya geldiler.

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere az bir zaman kaldığını söyleyen CHP İl Başkanı Yalçın Taştan " Tüm partililerin önerilerine, düşüncelerine ihtiyacımız var. Hiç zaman kaybetmeden Sosyal Demokrat kimliğini tekrardan ilimize kazandıracağız. Yeniden iyiyi, güzeli, getirmek için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Bunun için her partiliye, her Ardahanlıya büyük bir iş düşmektedir. Bunu hep birlikte omuz omuza vererek başaracağız. Seçimlerden sonra Sosyal belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz" dedi.

DEMİR'DEN BİRLİK MESAJI

CHP'nin büyük bir aile olduğunu dile getiren CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, "Ülkenin ve İlimizin geleceği için CHP ailesinin büyümesi gerektiğini kaydetti. CHP içinde geçmişte ve günümüzde siyaset yapan çok değerli insanlar olduğunu vurgulayan Demir , " Ülkeyi yönetmeye talip olan CHP'nin bir tek üyesini bile kaybetmemesi gerekir, .Hepimizin yolu açık olsun, Güzel bir ortamda Ardahan'ı bu güzel kadroya teslim ettiler. Dediler ki ne gerekiyorsa yapın ve Ardahan'ı alın. Bizler hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Beraber olmalıyız , olmazsak Allah korusun tarih yeniden tekerrür eder. Biz büyük bir aileyiz. Dün dünde kaldı. Artık bugün yeni şeyler söylemek gerekir. Siyasette bireyler çok önemlidir . Ancak daha önemlisi İdeolojilerdir. Bizim olan bir şehrin bizimle örtüşmeyen bir şekilde yönetilmesine izin veremeyiz. Bu hedefimizde partimize emek veren herkesin görüşü, eleştirisi ve önerisi bizim için çok önemlidir. Partimizin siz emektarlarının görüş, eleştiri ve önerileri bize yol gösterici olacaktır. . Bu nedenle daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Daha da kenetlenmeli, birbirimize daha sıkı sarılmalı ve tüm adayları herkese iyi anlatmalıyız. Bu ringe bir kişi çıkacaktı ve ben çıktım. Kazanırsak hepimiz kazanacağız. Gelin hep birlikte Ardahan'ımızı yerel kalkınmanın başkenti yapalım" dedi.

Kaynak: İHA