CHP'de gerginlik devam ediyor! Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sitem

Külliye'ye giden CHP'li yalanı sonrası iddialarının da ardında durmayıp özür dileyen gazeteci Rahmi Turan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun kendisine 'üzülme' mesajı gönderdiğini aktardı.

Gazeteci Ahmet Hakan da Rahmi Turan'a gönderilen mesajın Muharrem İnce'yi çileden çıkardığını öne sürdü.

İşta Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü:

"Rahmi Turan, üç gün önce köşesinde şunu yazdı: 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla ‘Rahmi Bey üzülmesin’ diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum.'

'Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?'

Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış.

Konuyla ilgili olarak şunları söyledi Muharrem İnce:

"İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana ‘Biz Muharrem Bey’i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?"