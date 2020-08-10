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  3. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun a takımı belli oldu

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun a takımı belli oldu

Son dakik haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.  Buna göre Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun a takımı belli oldu

Son dakik haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. 

CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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