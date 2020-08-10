CHP'de Kılıçdaroğlu'nun a takımı belli oldu
Son dakik haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Buna göre Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
Son dakik haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
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