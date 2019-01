CHP'de Kocaoğlu sürprizi

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısı öncesi, sürpriz bir şekilde adaylığa yeşil ışık yakan Başkan Aziz Kocaoğlu'nun bu hamlesi, partideki dengeleri değiştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim'de düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Aday olmama gerekçelerini de paylaşan Kocaoğlu, bu açıklamasının ardından ilçelerde veda turlarına çıktı. Kendisine yönelik "Yeniden aday ol" çağrılarına kimi zaman yeşil ışık yakarak, kimi zaman ise kapıları kapatarak yanıt veren Kocaoğlu, adaymış gibi saha çalışmalarını yapmayı da sürdürdü. Partisine yönelik zaman zaman isim vermeden sert açıklamalarda da bulunan Kocaoğlu'nun aday olmama kararı, CHP'yi de hareketlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adaylığı için başvurular peş peşe geldi.

CHP İzmir eski milletvekilleri Canan Arıtman, Alaattin Yüksel, Musa Çam, CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak ve Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, büyükşehir belediye başkanlığına talip oldu. Adaylık yarışının kızıştığı günlerde, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sürpriz bir kararla 30 Aralık'ta aday adaylığından çekildiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın isimleri ön plana çıktı.

'ADAYLIĞIMLA İLGİLİ TARİHİ BİR SORUMLULUK YÜKLENDİ'

Bu süreçte CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmeleri yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, parti kulislerinde de dillendirilen, "Geri dönecek" yönündeki iddiaları doğruladı ve MYK ile PM toplantısı öncesi apar topar Ankara'ya giderek, yazılı açıklama yaptı. Kocaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Çok iyi hatırlanacağı gibi, 1 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararımı kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yapmamın en temel gerekçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açmaktı. Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi. Ancak aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen adayın henüz belirlenememesi, aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin "bakanlık" yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiçbir zaman gizli ajandam olmadı. Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. CHP'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım."

Kocaoğlu'nun aday olabileceğini açıklaması CHP'de kartların yeniden karılmasına neden oldu. PM'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının görüşülmesi kararı ertelendi. CHP yönetiminde dengeleri değiştirecek bu çıkışın ardından gözler örgüte ve parti yöneticilerine çevrildi.

FOTOĞRAFLI

DHA