CHP'de koronavirüs paniği

Ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bu kez CHP Genel Merkezi'nde görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan Orhan Sarıbal'ın sekreterinde koronavirüs çıkmasının ardından ilgili sekreterle temas içinde olan çalışanların 14 günlük karantinaya uyması ve işe gelmemesi istendi.

ZİYARETÇİ YASAĞINA RAĞMEN MERKEZE GELMİŞ

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, virüs virüs ilk olarak CHP Tarım Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç.'nin eşinde çıktı. A.Ç. şüpheler üzerine test yaptırdı, ancak sonuçlar temiz çıkınca işe gelmeye devam etti.

Daha sonra boğazından alınan numunelerden A.Ç.'nin de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Aynı zamanda A.Ç.'nin eşinin de ziyaretçi yasağına rağmen CHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

14 GÜN İZİN VERİLDİ

CHP Yönetimi, Sarıbal'ın sekreteri ile temas eden tüm personele 14 gün izin verdi. Sarıbal'ın bu süre içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü belirtiliyor.