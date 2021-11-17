CHP'de ses kaydı skandalı! Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu görevinden istifa etti

CHP Konak ilçesi Başkanı Çağrı Gruşçu iddialara göre iki yıl önce partililerin işe alım süreci nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batul'a hakaret etti. Bu ifadeler bir partili tarafından gizlice ses kaydına alındıktan sonra CHP'liler arasında hızla yayıldı. Söz konusu ses kaydının partide kriz çıkarmasının ardından Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"Hak, Hukuk ve Adalet!" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağrı Gruşçu şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılında kongrede delegelerimizin iradesiyle seçilerek sırasıyla ilçe sekreteri, ilçe başkan yardımcısı ve 4 yıla yakındır yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimde, ihale peşinde koşmadan, dosya takipçiliği yapmadan, bulunduğum konumları kendi çıkar ve menfaatlerim uğruna kullanmadan sadece vatanıma ve vatandaşıma hizmet için çalıştım.

‘Ne mutlu ki!’ adım ahlaksız, ilkesiz, hileli ve akçeli işlerle bir arada hiç anılmadı.

KİRLİ KUMPASIN MUHATAPLARIYLA HESAPLAŞACAĞIZ

20 yıldır ailemden, sevdiklerimden mahrum kalarak, gündüzü gecesi olmadan, pandemi, hastalık demeden ülkemizin refaha kavuşması, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için verdiğim emek, çaba, çalışma; bireysel hırslarını her şeyden önde tutan kişilerce yok edilmek istenmektedir.

Basına yansıyan; bana, yasa dışı yollarla yapılmaya çalışılan bu kirli kumpasın muhataplarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız.

KAN DEĞİŞİMİ YARARLI OLACAĞI İNANCIYLA İSTİFA EDİYORUM

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle sürecin sağlıklı işlemesi, canımdan çok sevdiğim partimin iktidar yolundayken yıpratılmaması ve görevde bulunan yol arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kan değişiminin yararlı olacağı inancıyla ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bizim için önemli olan makam, mevki, koltuk değil! Ben yine her zaman partimin ve ülkemin hizmetkârı olacağım.

Aldığım bu kararın partimiz ve tüm yol arkadaşlarım için hayırlı olmasını diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla..."