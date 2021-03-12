CHP'de skandal yalan: 'PKK tarafından kaçırıldım' diyen Hüseyin Aygün'ün foyası 9 yıl sonra meydana çıktı!

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılması ve 2 gün alıkonularak sonrasında serbest bırakılması iddialarının kurgusal olduğu açığa çıktı. Dokuz yıl önce, dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK mensuğlarınca kaçırıldığını, iki gün sonra ise serbest bırakıldığını anlatmıştı. Aygün'ü kaçıran teröristler arasında yer alan "Azat Cüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun sorulturma birimleriyle paylaştığı detaylar, Aygün'ün yalanını ortaya çıkardı.

"KENDİSİ GELMEK İSTEDİ"

Hüseyin Aygün'ün kendilerine teklifte bulunduğunu söyleyen Topçu, teröristlerin yaşantısını merak ettiği için gelip kendileriyle sohbet etmek istediğini söylemesi üzerine hiçbir zorlama olmadan kendisinin geldiğini ve hem onun hem de kendileri için iy ibir propaganda olduğunu ifade etti.

Sabah'ın haberine göre, bu işten hem kendilerinin hem de Aygün'ün faydalandığını ifade eden Topçu, "Gideceği gün kendisine hatıra olarak gömleğimi verdim. Bu eylem siyasi propaganda anlamındaydı. Aygün, hangi örgütten olursa olsun herhangi bir suçtan yakalanan örgüt üyesi ve bunlara benzer birisi yakalanırsa gönüllü avukatlığını yapar." ifadelerini kullandı.

DÖNDÜĞÜNDE YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Aygün, seçim bölgesi Ovacık'ta yaptığı gezi sonrası Tunceli dönüşünde içinde bulunduğu aracın önüne kesen bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırıldığını ve 2 gün sonra da serbest bırakıldığını iddia etmişti.

Açıklamasında milletvekili olarak tutsak alınmasının Tunceli halkının iradesine bir müdahale olduğunu teröristlere söylediğini aktaran Aygün'ün ifadeleri tepki çekmişti. Kendisini kaçıran teröristlerle ilgili "Çok saygılı çocuklardı. Sarıldılar, öptüler. 'Burada bulunan kardeşlerini sakın unutma abi' dediler" şeklinde konuşan Aygün, dönem siyasetçileri tarafından eleştirilmişti.

"HİÇBİR ZORLAMAMIZ OLMADI"

Bu teröristin yanına iki örgüt mensubunu da alarak Ovacık yolu üzerinde Aşağıtorunoba ve Yaylagünü köyleri arasında Aygün'ün aracının gelmesini beklemeye başladığını aktaran Topçu, "Araç durduruldu. Aygün'ü bazı konularda tartışma yapmak için araziye çağırdı. Kandil'den gelen "CHP'li birisini bulun ve propaganda yapın" talimatı vardı. Aygün'le birlikte Nenikan noktasına gittik ve beraber vakit geçirdik. Kendisine hiçbir zorlamamız olmadı.

"PROPAGANDADAN HABERİ VARDI"

En baştan kendisine bu eylemin bir propaganda eylemi olduğunu söylemiştik. Bizimle gelip bu propagandaya ortak olup olmayacağını kendisine sorduk. Gelmek ve bizimle vakit geçirmek istediğini, teröristlerin yaşantısını merak ettiğini söyledi. Dostane bir ortamda sohbet ettik. Hem onun için hem de bizim için iyi bir propaganda oldu. Bu işten Aygün de faydalandı, biz de faydalandık." ifadelerini kullandı.

GÜRBÜZ TOPÇU KİMDİR?

Gürbüz Topçu, örgütün Türkiye'deki lider kadrosundaydı. Garipuşağı Köyü kırsalında 2010'da 2 askerin şehit edilmesi, bir yıl sonra komiser Cem Kerman ile maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi, 2012'de İbrahim Ergün'ün öldürülmesi, aynı yıl Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi, 2015 ve 2016'da 2 polisin şehit edilmesi, 2016'da Ovacık'ta adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenlenmesi olaylarına karıştı.