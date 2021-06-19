CHP'de skandallar bitmiyor! İlçeye giriş çıkış yapan araçlardan para aldığı ortaya çıkmıştı! CHPli belediye başkanı disipline sevk edildi

CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün tecavüzü ile gündeme gelen CHP'de bir skandal da CHPli Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'den geldi. Öner, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündemden silinmemişken, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bilgisi geldi.

PARTİ İLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddiaların genel merkeze ulaştığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda belediye başkanının, parti disiplini ve partinin yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları olduğunun tespit edildiğini bildiren Torun, şunları kaydetti: "Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2021 tarihli kararıyla Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

ŞOKE EDEN HARAÇ İDDİASI

Öner'in geçtiğimiz yıl oraya çıkan skandallarından bir tanesi de ilçeye giriş-çıkış yapan araçlardan para alıyor olmasıydı. Uygulamaya tepki gösteren sürücüler, "Kendimizi haraç vermiş gibi hissediyoruz" sözleriyle şikayette bulunmuştu.