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  3. CHP'de skandallar bitmiyor! Taciz ve tecavüzden sonra bu kez de sıra uyuşturucuda! CHP İl Başkanlığına ait minibüste MET ele geçirildi

CHP'de skandallar bitmiyor! Taciz ve tecavüzden sonra bu kez de sıra uyuşturucuda! CHP İl Başkanlığına ait minibüste MET ele geçirildi

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu tespit edildi.

CHP'de skandallar bitmiyor! Taciz ve tecavüzden sonra bu kez de sıra uyuşturucuda! CHP İl Başkanlığına ait minibüste MET ele geçirildi 115

CHP'de yaşanan skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor.