CHP'de skandallar bitmiyor! Taciz ve tecavüzden sonra bu kez de sıra uyuşturucuda! CHP İl Başkanlığına ait minibüste MET ele geçirildi CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu tespit edildi.

1 5 CHP'de yaşanan skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor.