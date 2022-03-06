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  3. CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog "Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım" diyerek yardım çığlığında bulundu!

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog "Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım" diyerek yardım çığlığında bulundu!

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor... 35 yaşındaki psikolog Reyhan Hayırlıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin kendisini alıkoyarak darp ettiğini öne sürdü.

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog "Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım" diyerek yardım çığlığında bulundu!

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den şiddet gördüğünü iddia eden Reyhan Hayırlıoğlu, yaşadığı korkunç şiddet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Çebi'den şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Hayırlıoğlu, "Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum" diyerek destek talebinde bulundu.

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım diyerek yardım çığlığında bulundu!

KORUMASINA "SİLAHIMI GETİR" DEMİŞ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin daveti üzerine gittiği Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde zorla bir odada alıkonularak darp edildiğini söyleyen Hayırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım diyerek yardım çığlığında bulundu!

ŞAHİT OLDULAR

"O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zor balığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir.

Bu esnada Kemal Çebi koruması Mustafa beye seslenerek 'Mustafa arabadan silahımı getir' dediyse de şans eseri silah getirilene kadar polis memurlarının olay yerine gelmesi sonucu kurtarıldım.

Şikayetim üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/51405 sayılı dosya numarası ile belediye başkanı Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Özellikle kamera görüntüleri başta olmak üzere bir kısmı karartılsa da delilleri ve darp raporu soruşturma dosyasında mevcuttur."

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım diyerek yardım çığlığında bulundu!​​​​​​​

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Çebi'nin, "Ben buranın Cumhurbaşkanıyım, herkesi satın alırım, yarım bıraktığım işi tamamlarım" dediğini öne süren Hayırlıoğlu, "Çebi, beni tehdit etmeye ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmekte. Ne yazık ki yargı sistemimiz beni koruyucu şiddeti önleyici tedbirler alamamaktadır. Aksine şiddet mağduru ben olmama rağmen Kemal Çebi haksız gerçek olmayan iddia ve iftiralarla benim hakkımda uzaklaştırma kararları aldırmıştır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi çeşitli insanlar aracılığıyla tarafıma hakaret dolu mesajlar atılmakta, hakkımda asılsız iftiralar yayılmakta. Gerek mesleki, gerek özel yaşantımda itibarım zedelenmeye çalışılmakta ve kişilik haklarıma alenen saldırılmaktadır. Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum. Uzayan yargı sürecinde aldığım tüm teklifleri, üzerime atılan haksız ve çirkin iftiralara rağmen sosyal medyanın gücüne ve hassasiyetinizi inanıyor sizlerden bana destek olmanızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım diyerek yardım çığlığında bulundu!​​​​​​​

"MAKAMINDAN KORKMUYORUM"

Hukuki sürecin devam ettiğini kaydeden Hayırlıoğlu, "Şahıs kim olursa olsun şiddet şiddettir. Kadına şiddetin üstü örtülmemelidir. Karşımdaki kişinin makamından korkmuyorum. Sizler de korkmayın, lütfen sesimi duyun duyurun, bana yardım edin. Gerekli açıklamaları devam eden hukuki süreç aşamasında ve avukatım paylaşacağız. Ben bu davanın takipçisiyim sizde takipçisi olun. Adalette güç gösterisine son verelim. Kadına şiddete dur deyin" dedi.

CHP'de skandallar sisilesi! Bu kez de CHP'li başkanları bir kadını zorla alıkoydu! Mağdur psikolog Silah eline ulaşmadan şans eseri kurtarıldım diyerek yardım çığlığında bulundu!​​​​​​​

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayırlıoğlu'nun şikayeti üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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