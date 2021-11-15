CHP'de taciz krizi! CHP'li başkan 4 belediye çalışanı kadını taciz etti! Bana vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum​​​​​​​

Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mağdurlardan bir mimar, başkanın kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini iddia ederken, bir sekreter ise "İşe başlamadan önce, benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. Ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti" dedi. İstifa eden bir sekreter ise "Sen benimsin. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin" dediğini anlattı.

4 MAĞDUR VAR

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından rahatsız olan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Mağdurlardan B.Ç ve M. I., halen belediyede çalışmaya devam ederken, D. S. ve M. K.'nın baskılara dayanamayarak belediyeden ayrıldığı öğrenildi.

"BANA VEFA BORCUN VAR SENİ İSTİYORUM"

Tutuksuz yargılanacak olan Sevinç hakkında hazırlanan iddianamedeki mağdur ifadeleri ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28), Sevinç'in kendisine kaçak yapılaşma konusunda tutanak tutmaması ve malzemeye ihtiyaçları olmamasına rağmen ihtiyaç varmış gibi evrak düzenlemesi konusunda baskı yaptığını anlatarak,

BAŞKAN NE DERSE ONU YAPACAKSIN

"Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca, elini kaldırarak üzerime yürüdü ancak vurmadı. Sandalye fırlatarak, 'Kendini benden üstün mü sanıyorsun. Emrimde çalışan personelsin, belediye başkanı ne derse onu yapacaksın, haddin değil, seni görevden alırım, kapının önüne koyarım. Kıyıköy'ü ben yönetiyorum. Kaçak inşaatı tespit et bana getir. Şikayet olursa 'başkan göndermedi dersin. Çık dışarıya' dedi. Bu tartışmayı ses kaydına aldım. Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekana çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü.

Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum" diyerek tacize devam etti" dedi.

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SABAHLARI SENİ GÖRDÜĞÜMDE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Ağustos 2019-Nisan 2020 arası sekreter olarak çalışan ayrılmak zorunda kalan M.K. (25) ise "Beni sık sık yemeğe davet ediyor, mesai dışında görüşmek istiyordu. Başkalarıyla gördüğünde de tavır alıyordu. 3-4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. 'Sen benimsin. Gitmeni istemiyorum. Seni görmek bana çok iyi geliyor. Sabahları seni gördüğümde çok iyi hissediyorum.' diyordu.

SAPLANTILI BİR ŞEKİLDE DOKUNMAYA DEVAM ETTİ, ARKAMDAN SARILDI...

Saplantılı bir şekilde fiziksel dokunmaya, elimi tutmaya çalışmaya ve dışarda görüşmeye davet etmeye devam etti. Odasına her girdiğimde elini belime atmaya çalışıp, saçlarıma dokunmaya çalışıyordu. Bir defasında arkamdan sarılarak başımdan öptü. Bana yatma teklifinde bulundu. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

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"SEKRETERE BAKIN SEKRETER DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Yine mağdur kadınlardan edinilen son dakika ifadelerine göre Belediyede sekreter olarak halen çalışmaya devam eden M. I. (33) da "İşe başlamadan önce, başkan benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. İşe başladığımda, hayatıma birini almamam gerektiğini söyledi.

FONDÖTENİNİ BANA SÜRDÜRÜYORDU

Çenemden makas aldı. Sürekli ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti. Belediyeye alkollü bir şekilde geldiği bir gün bana yaklaşınca kendimi geri çektim. Bunun üzerine, 'bu çalışanlar benim, burası benim, bu köy benim' dedi" dedi.

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İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Sevinç'in suçlamaları reddettiği ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik bulan savcılık, B. Ç. ve M. I.'nın şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen şüpheliye yönelik suçun şikayete tabi olmadığını da vurguladı.