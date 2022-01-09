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  3. CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor! Yer yerinden oynadı, CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin şamar oğlanına döndü!

CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor! Yer yerinden oynadı, CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin şamar oğlanına döndü!

CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin, kendisinden 15 yaş küçük mimar M.S'e taciz etti. Genç kadının babası mide bulandıran duruma sessiz kalamayarak, Bilgin'i tekme tokat dövdü.

CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor! Yer yerinden oynadı, CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin şamar oğlanına döndü!

CHP'de taciz skandallarının ardı arkası gelmiyor. Son olarak,  Kırklareli Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Partinin taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin, kendisinden 15 yaş küçük M.S ile arkadaşlık kurmak isteyince, meydan dayağı yedi.

CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor! Yer yerinden oynadı, CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin şamar oğlanına döndü!

NİŞANLISINDAN AYIRDI, DAYAĞI YEDİ

İddiaya göre Mehmet Bilgin, mimar M.S ile arkadaşlık kurmak istedi. Bilgin'in bu isteğini reddeden M.S., günlerce telefon sapıklığına ve tehditlere maruz kalınca, nişanlısına durumu bildirdi. Tacizlerin devam etmesiyle ikili arasında çıkan gerginlik, nişan atmalarına sebep oldu. 

M.S.'nin ayrılmasını fırsat bilen CHP'li meclis üyesi, genç kadını rahatsız etmeye devam etti. Ancak, M.S.'nin ofisini ziyarete giden Bilgin, hiç tahmin etmediği bir manzarayla karşı karşıya geldi. Odanın kapısını açtığında karşısında taciz ettiği kadının babasını görünce kaçmaya çalışan Bilgin'e, M.S.'nin babası meydan dayağı attı.

CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor! Yer yerinden oynadı, CHP Meclis üyesi Mehmet Bilgin şamar oğlanına döndü!

GÖZ YUMULMUŞ

Kızına yapılan muameleye karşı sinirden çılgına dönen baba, sakinleşir sakinleşmez soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. Dilekçe yazan baba S.S Bilgin'in görevinden alınması için şikayette bulundu. Öte yandan taciz iddialarını uzun bir süredir il yönetiminin bildiği, fakat Bilgin ile ilgili harekete geçmeyip konunun halı altına süpürüldüğü ortaya çıktı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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