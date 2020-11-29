Umut Karagöz kimdir? | Umut Karagöz tutuklandı mı? | Umut Karagöz taciz nedeniyle mi tutuklandı?

Maltepe Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkan yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği haberleriyle gündem olan Maltepe Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkan yardımcısı Umut Karagöz 'ün saldırı olayının yaklaşık 10 gün önce Beşçeşmeler de bir mekanda yaşandığı belirtildi.

UMUT KARAGÖZ, NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li üst düzey yetkililerin olayın basına yansımaması için devreye girdikleri ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Tacizi kapatmak için üst düzey devreye girildiği ve CHP'li Karagöz tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kadının ailesi ile görüşerek ikna yoluna gidilmeye çalışıldığı iddia edildi.

UMUT KARAGÖZ KİMDİR?

Umut Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkan Yardımcısıdır.

'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe yönetiminin Maltepe meydanında kırmızı şemsiye dağıttığı anlarda Umut Karagöz'de etkinlikte yer almıştı.