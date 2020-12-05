CHP'de taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor! Pendik'te de taciz iddiası var!

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Tv100 kanalında Ahu Özyurt’un sunduğu 10’dan 12’ye programına katıldı. Programda son günlerde CHP’li yerel yönetimlerinde yaşanan skandal taciz olayları konuşuldu.

PENDİK CHP’DE DE TACİZ OLAYLARI VAR!

CHP’de Maltepe, Ümraniye ve Avcılar’da yaşanan taciz vakalarına Esenler’den sonra Pendik’te eklendi. Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Gazeteci Hadi Özışık’ın Pendik CHP’de taciz olayı olup olmadığını sordu. Yarkadaş ise, “Pendik’te var, iddialar var.” diye cevap verdi.. Sunucu Ahu Özyurt ise belli ki daha köklü adımlar atılması gerekiyor. Köklü bir temizlik hareketi yapılması gerekiyor.” dedi.

”GENEL BAŞKANA BİLGİ VERDİK”

Gazeteci Hadi Özışık’ın "Genel başkana bilgi verdin mi?" sorusuna yanıt veren Yarkadaş, "İstanbul’daki bir arkadaşımız İstanbul’daki vakalarla ilgili bir bilgi sundu" dedi.

CHP PENDİK İLÇEDEKİ TACİZCİ KİM, HAKKINDA BİR İŞLEM YAPILDI MI?

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP Pendik İlçe örgütünde taciz olayı yaşandı demesinin ardından şimdi herkes şu soruları cevabını merak ediyor.

ilçedeki iddia edilen tacizci kim?

Tacize uğrayan mağdur bayan kim?

CHP İstanbul il başkanlığı ve Pendik ilçe başkanlığı iddia edilen bu olay hakkında ve tacizci hakkında bir işlem yaptı mı?

Konu yargıya taşınarak hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu?