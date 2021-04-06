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  3. CHP’de yaprak dökümü misali, Muharrem İnce istifaları devam ediyor

CHP’de yaprak dökümü misali, Muharrem İnce istifaları devam ediyor

CHP'nin sevilen isimlerinden Muharrem İnce'nin istifa etmesinin ardından adeta yaprak dökümü başladı. Bir istifa haberi de Yalova'dan geldi. CHP Yalova Merkez İlçe Yöneticisi Erkan Balıkçı, partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'yi desteklediğini açıkladı.

CHP’de yaprak dökümü misali, Muharrem İnce istifaları devam ediyor

CHP Yalova Merkez İlçe yönetiminde, parti kurması beklenen Muharrem İnce için bir istifa daha geldi. Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyelerinden Erkan Balıkçı, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Balıkçı, "Mızrak artık çuvala sığmıyor" başlığıyla istifa yazısı paylaştı

"ATATÜRK'ÜN ADINI SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP Genel Merkezini, parti içi demokrasiyi ve Atatürk'ün adını silmekle suçlayarak, "Vasıfsız, verimsiz insanları sırf kendine sadık diye önemli mevkilere getiren bu düzenin içinde yer almak istemiyorum. Bu ülkede iktidarın da muhalefetin de değişmesi gerektiğini düşündüğüm için çare olarak Memleket Hareketi ve Muharrem İnce'yi destekliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

CHP’de yaprak dökümü misali, Muharrem İnce istifaları devam ediyor

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