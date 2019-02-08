CHP'de Yelda Celiloğlu, Seferihisar Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçim için Seferihisar Belediye Başkanı adayı gösterilen Yelda Celiloğlu'nun adaylıktan çekildiğini belirterek, "Kararından vazgeçirmeye çalıştım, ikna etmeye çalıştım; ama kararı kesin" dedi.

CHP'den 31 Mart yerel seçimi için İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye başkanı adayı olarak gösterilen Yelda Celiloğlu'nun, adaylıktan çekildiği duyuruldu. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Celiloğlu'nun, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yücel, "Gerçekten çekilme gerekçesinde de samimi. Kendi kararı, kendi tercihi. Biz görüştük kendisi ile kararından vazgeçirmeye çalıştım, ikna etmeye çalıştım; ama kararı kesin. Belediye başkanlığı yoğun, yorucu ve stresli bir görev. Sağlığını olumsuz şekilde etkileyeceği için kendisinin aldığı bir karar. Seferihisar'da Yelda hanım dışında birbirinden değerli aday adaylarımız var. Aday adaylarımız arasında örgüt, emek, liyakat gibi kriterler dahilinde bir görevlendirme yapılacak" diye konuştu.

Seferihisar'da, Yelda Celiloğlu'nun yerine İsmail Yetişkin'in aday gösterileceği öne sürülüyor.

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DHA