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  3. CHP'de yeni bir taciz skandalı daha! Sebilden su alırken tacize uğradı

CHP'de yeni bir taciz skandalı daha! Sebilden su alırken tacize uğradı

CHP'de taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Muğla'da CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A.'nın il binasında cinsel tacizine maruz kaldı. Şoke eden olayın ardından ise mağdur kadının “Barışın” denilerek tacizcisiyle bir araya getirildiği ortaya çıktı.

CHP'de yeni bir taciz skandalı daha! Sebilden su alırken tacize uğradı

CHP Maltepe ilçe teşkilatında patlak veren tecavüz skandalının ardından şimdi de Muğla'da bir cinsel taciz olayı yaşandı. İddiaya göre, 30 Temmuz'da CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel tacizine uğradı.

SARKINTILIK YAPMAK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI

 1 çocuk annesi mağdur kadın Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Olayın ardından şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenledi. Dava halen, Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

OLAY ANINI ANLATTI: SEBİLDEN SU ALIRKEN...

İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim."

CHP'de yeni bir taciz skandalı daha! Sebilden su alırken tacize uğradı

OLAYIN DUYULUP DUYULMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN NABIZ YOKLAMIŞ

A.E. ifadesinde yaşadığı travmayı şöyle dile getirdi: "Uzun süredir birlikte çalışıyorduk. Kendisi babam yaşındadır, ona güvendim. Olaydan sonra psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğradım, derinden sarsıldım. İlk başta bu olayı kabullenmekte zorluk çektim. Olayı kimseyle paylaşamadım. İşimi kaybetme korkusu ve kimsenin bana inanmayacağı endişesini taşıdım. Olayın yaşandığı günün ardından 4 günlük tatil vardı. Mehmet A. olayı kimseye anlatıp anlatmadığımı öğrenmek için, tatilden sonraki mesai günü de İl Başkanlığı'na geldi. Yarım saat, 45 dakika kalıp ayrıldı."

CHP'de yeni bir taciz skandalı daha! Sebilden su alırken tacize uğradı

TACİZCİSİYLE YÜZLEŞTİRİLDİ: SİZİN DE KIZINIZ VAR

Mağdur A.E.'nin olayın ardından CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'a konuyu açtığı, iki CHP'li il yöneticisinin tacizci Mehmet A. ile mağduru bir araya getirerek barıştırmak istedikleri ortaya çıktı. A.E. ifadesinde o anları, "Bu yüzleşme sırasında, 'Başkanım sizin de kızınız var, tacizcisi ile barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz' diye itiraz ettim ama zorlamaları üzerine tacizcimin elini sıkmak zorunda kaldım" sözleriyle anlattı.

CHP'de yeni bir taciz skandalı daha! Sebilden su alırken tacize uğradı

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