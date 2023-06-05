CHP'de yeni MYK belli oldu, İşte o isimler

Sonuçların açıklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) liderlik değişimiyle ilgili adımlar hızla atıldı. Geçtiğimiz hafta CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen ve üyelerinin istifalarını sunarak sona eren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün bir kez daha bir araya geldi.

CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Yerel Yönetimler-Ahmet Akın

Sosyal Politikalar-Aylin Yaman

Tanıtım ve Halkla İlişkiler-Aysu Bankaoğlu

İdari ve Mali İşler-Bülent Kuşoğlu

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Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Devrin Barış Çelik

İşçi Sendikaları-STK ve Meslek Kuruluşları-Hasan Efe Uyar

İşveren Örgütleri-Lale Karabıyık

Genel Sekreter-Neslihan Hancıoğlu

Doğa Hakları-Semra Dinçer

Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu-Yunus Emre

Hukuk ve Seçim İşleri-Zeynel Emre

Sosyal Medya Yönetimi-Eren Erdem

Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü-Faik Öztrak

Yurtdışı Örgütlenme-Tahsin Tarhan