CHP'de yeni MYK belli oldu, İşte o isimler

Sonuçların açıklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) liderlik değişimiyle ilgili adımlar hızla atıldı. Geçtiğimiz hafta CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen ve üyelerinin istifalarını sunarak sona eren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün bir kez daha bir araya geldi.
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Yerel Yönetimler-Ahmet Akın
Sosyal Politikalar-Aylin Yaman
Tanıtım ve Halkla İlişkiler-Aysu Bankaoğlu
İdari ve Mali İşler-Bülent Kuşoğlu
Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Devrin Barış Çelik
İşçi Sendikaları-STK ve Meslek Kuruluşları-Hasan Efe Uyar
İşveren Örgütleri-Lale Karabıyık
Genel Sekreter-Neslihan Hancıoğlu
Doğa Hakları-Semra Dinçer
Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu-Yunus Emre
Hukuk ve Seçim İşleri-Zeynel Emre
Sosyal Medya Yönetimi-Eren Erdem
Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü-Faik Öztrak
Yurtdışı Örgütlenme-Tahsin Tarhan