Skandal ifadeler! CHP'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklamalar!

104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildiriye Türkiye'nin 4 nir yanından tepki gelirken ana muhalefet partisi AK Parti hükümetinin yine yanında durmadı. Skandal bildiriye gösterilen tepkiyi gündem değiştirmek olarak yorumlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamalar tepki topladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Gazetesine yaptığı açıklamada “Hayatlarını bu ülkenin savunmasına adamış ve bu uğurda silah arkadaşlarını şehit vermiş emekli subayların Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşürüldüğü durumdan endişe duymalarını ve bu endişe ve kederlerini paylaşmalarını anlıyorum. Bildiriyi hazırlayan emekli subaylar üniforma ve silahlarından ayrılmış sivil yurttaşlardır. Paylaştıkları kaygılarını, sivil darbecilerin “darbe” iması olarak algılaması, yürütülen ‘Goebbels’ taktiklerinin bir parçasıdır” ifadelerini kullanırken konuya ilişkin bir açıklama da Faik Öztrak'tan geldi.

Faik Öztrak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda emekli amirallerin bildirisine ilişkin oluşan gündemi sahte bir gündem yaratma çabası olarak yorumlayıp şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."

CHP'li Faik Öztrak'ın ifadeleri tepki çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin tepki çeken paylaşım