CHP’den ABD Senatosunun kararına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz CHP olarak Amerikan emperyalizminin Türkiye üzerinde oynadığı tüm oyunlara karşı uyanığız. Attığı her müdahaleyi reddediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, ABD Senatosunda 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması kararına ilişkin olarak Grup Başkanvekillerinin tavırlarını ortaya koyduklarını söyleyerek, "Biz CHP olarak Amerikan emperyalizminin Türkiye üzerinde oynadığı tüm oyunlara karşı uyanığız. Attığı her müdahaleyi reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişiyle ilgili en ufak sıkıntısı yoktur. Birlik bütünlüğü bozacak, dünyada yalnızlaştıracak tüm politikalara karşı uyanık olmalıyız. Genel Kurulda bu konu tekrar görüşülmeli ve TBMM sert yanıt vermelidir" dedi.

Kaynak: İHA