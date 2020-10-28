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  3. CHP'den Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a soruşturma

CHP'den Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a soruşturma

CHP yönetimi, makamında Alaattin Çakıcı'yı konuk eden Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan hakkında soruşturma başlattı.

CHP'den Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a soruşturma

Af yasası ile cezaevinden tahliye edilen ve geçtiğimiz günlerde yargılandığı başka bir davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı, pazartesi günü makamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Bu ziyaret CHP'de tartışmaya yol açtı, ziyaretin ardından CHP Genel Merkezi yöneticileri Gürkan'dan bilgi aldı. 

Gürkan'ın ziyaretin spontan şekilde gerçekleştiğini ifade ettiği ve görüşmenin  "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" olduğunu söylediği kaydedildi. 

Ayrıca çok sayıda genel merkez yöneticisinin Gürkan'ı aradığı ve duyduğu rahatsızlığı ilettikleri ifade edildi. 

CHP'den Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a soruşturma

CHP'Lİ YÖNETİCİ : GERÇEKTEN AÇIKLAMASI ZOR

Konuya ilişkin olarak BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li üst düzey bir yönetici," Kendisiyle görüşüp, bilgi aldık. O da kendince açıklamalarda bulundu. Bu gerekçeleri yetkili kurullarımız değerlendirir ve buna göre bir karar verir. Kendisi aslında deneyimli bir belediye başkanımız. Geçmişte milletvekilliği de yaptı, gerçekten açıklaması zor" ifadelerini kullandı.

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CHP'den Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a soruşturma

RECEP GÜRKAN ZİYARET FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Recep Gürkan, Çakıcı'nın ziyaretine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAKICI'NIN HESABINDAN AÇIKLAMA

Alaattin Çakıcı'nın Twitter hesabından ziyarete ilişkin olarak yapılan paylaşımda  şu ifadelere yer verilmişti:

"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."

CHP'den Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a soruşturma

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Tayfun Altuntaş
Editör


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