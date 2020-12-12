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  3. CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma: Barış Bektaş disipline sevk edildi

CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma: Barış Bektaş disipline sevk edildi

Babası parti üyesi olan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. CHP Genel Baikanı Kılıçdaroğlu'na mektup göndererek tacize uğradığını iddia eden kadının bu ifadeleri üzerine Bektaş'ın savunmasının istendiği belirtildi.

CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma: Barış Bektaş disipline sevk edildi

CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

SAVUNMASI İSTENDİ

CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Barış Bektaş neden disipline sevk edildi?CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Barış Bektaş neden disipline sevk edildi?

Olayın içeriğine ve tacize uğradığı iddia edilen kadının kimlik bilgilerine dair detaylar kamuoyu ile paylaşılmazken CHP'de son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen taciz olayları hakkında da genel bir yorum ve açıklama yapılmadı. 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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