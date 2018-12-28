CHP'den "Mart'ta bahar olacak" sloganı ve papatya çiçeği simgesi

YALOVA (AA) - Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, yerel seçim kampanyasında kullanacağı bildirilen CHP'nin "Martın sonu bahar" sloganı ve papatya simgesinin 2009 seçimlerinde kendisi tarafından kullanıldığını iddia ederek, "Hukuki bir iş midir, buna bir bakacağız ve göreceğiz. Öyle ise eğer muhakkak ki gereğini yapacağız." dedi.

CHP'den 2013 yılında ayrılarak, AK Parti'ye geçen Koçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'den Yalova Belediye Başkanı olduğu 29 Mart 2009 seçimlerinde, "Mart'ta bahar olacak" sloganını ve papatya çiçeğini simge olarak kullandığını söyledi.

CHP Genel Merkezi'nin yayınladığı "Yerel Seçim 2019 Görsel İletişim Kılavuzunda" yer alan "Martın sonu bahar" sloganı ve papatya simgesini görünce şaşkınlık yaşadığını ifade eden Koçal, şunları kaydetti:

"Bundan 10 yıl evvelki seçim kampanyasında ‘Mart bahar olacak’ demiştik. Sembol olarak da papatyayı kullanmıştık afişlerde. CHP gibi Cumhuriyetin kuruluşunu üstlenen, hayata geçiren, devrimci niteliği olan bir partinin yaratıcı olması gerekirdi ama bunca yıl sonra tekrar eski bir kampanya unsurlarını, bizim Yalova'da tükettiğimiz, kullandığımız bir sloganı ve sembolü yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten hoş bulmadık, yakıştıramadık. Hukuki bir iş midir, buna bir bakacağız ve göreceğiz. Öyle ise eğer muhakkak ki gereğini yapacağız."