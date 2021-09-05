CHP'den mide bulandıran bir taciz skandalı daha! CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevli çaycıyı taciz etti!

Sık sık parti içerisinde gerçekleşen taciz olaylarıyla Türkiye'yi şoke eden CHP, yine bir skandala imza attı. Daha önce yaşanan taciz olayların üstünü örten CHP bu defa köşeye sıkıştı. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, çalışan bir görevliye sözlü tacizde bulundu. Telefon aramasıyla gerçekleştirilen tacizin ses kayıtlarını dinleyenler "pes" dedi!

OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATTILAR!

Erzurum CHP İl Başkanlığında meydana gelen taciz olayının hiç yaşanmamış gibi üstü kapatıldı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, parti bünyesinde çalışan kadın çaycıya kendisiyle birliktelik yaşamak istediğini söyleyerek sık sık taciz ve zorbalıkta bulundu. Son çare durumu ses kaydına alan çaycı kadın durumu belgeleriyle ispatladı.

YİNE LEKE SÜRDÜRMEDİLER

CHP Genel Merkezi ise Oğuz'un kamuoyuna duyurulmadan istifası alındı. Parti ise duruma ilişkin açıklamada bulunmadı. Parti içinde konuşulanlara göre bu iğrenç olayla 'İl başkanına kumpas' kurulduğu durumun taciz olmadığı konuşuluyor. Ancak CHP'li İl Başkana kumpas kurulmadığı, tacize uğrayan kadın tarafından ortaya çıkarılan ses kayıtlarıyla anlaşıldı.

SES KAYDINDA GEÇEN KONUŞMALAR!

Kadın: Başkanım lütfen

CHP İl Başkanı: Lütfen ben de senden rica ediyorum.

Kadın: Telefonumu niye oraya atıyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya

CHP İl Başkanı: Niye beni istemiyorsun?

Kadın: Ya Başkanım, sizinle alakası yok. Böyle bir şeyi istemiyorum yani. Gerçekten öyle bir insan mıyım?

CHP İl Başkanı: Yok değilsin, öyle olsaydı ben sana başından beri söyledim değil mi? Ben de diyorum ki '.... geçmişi siler atarız'

Kadın: He canım başka bir derdiniz var mıydı?

CHP İl Başkanı: Yok

Kadın: Yok, öyle bir şey yok.

CHP İl Başkanı: Nasıl bir şey istiyorsun?

Kadın: Hiçbir şey istemiyorum. O nasıl söz öyle ya 'Bir kere beraber olalım...'

CHP İl Başkanı: Diyorum ki 'Sen belki bu işte ne bileyim yanlış bir şey bulmadığını görebilirsin belki ben yanlış olduğunu görürüm ayrı bir şey ama niye benden bu kadar kaşıyorsun?

Kadın: Ya sizinle alakası yok Başkanım. Ben böyle bir insan değilim....

CHP İl Başkanı: Benden hiç duydun mu? Senin başkasıyla birlikte olduğunu görsem duysam sen gelsen bile ben seni sevdim.

Kadın: Ben kendi hayat mücadelemde bir insanım.

CHP İl Başkanı: Biliyorum, onu görüyorum. Sen yanlış anlama, şöyle düşünme. Ben senden faydalanayım şunu yapayım bunu yapayım değil.

Kadın: Yani? Faydalanmaya çalışıyorsunuz! Doğruya doğru yani.

CHP İl Başkanı: Faydalanmaya çalışmıyorum. Ben sana baştan söyledim dedim ki'hoşuma gidiyorsun' dedim mi demedim mi?

Kadın: (Hayır anlamında ses yapıyor.)

CHP İl Başkanı: Demedim he ciddi mi söylüyorsun? Ya ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun? Ben sana baştan söyledim dedim ki 'çok hoşuma gidiyorsun' Hatta dedim ki 'sen şeytan mısın?' Hoşuma gitmesen ne alakası var?

Kadın: Başkanım öyle bir şey yok?

CHP İl Başkanı: Ya ne var? Zorum ne benim?

Kadın: Bak ne güzel sizinle çalışıyorum?

CHP İl Başkanı: Yine çalış

Kadın: Onca söylentilere rağmen çalışıyorum.

CHP İl Başkanı: Söylenti ne?

Kadın: Yani, beni o kadar çok dışlayanlar oldu. 'Sen orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler bilmem ne yaparlar' bak çok şey söylendi. Beni kimse ilgilendirmedi.

CHP İl Başkanı: Kim söyledi

Kadın: Benim ailem, akrabam yani sizden değil. Adınız çıkmış ya dokuza inmiyor sekize.

CHP İl Başkanı: Neye çıkmış yani neyimiz var?

Kadın: Bir şey yok yani, bir kere öyle şey olmuş.

CHP İl Başkanı: Kaç aydır burada çalışıyorsun?

Kadın: Sekiz aydır

CHP İl Başkanı: Sana hiç yanlış bir şey yaptık mı?

Kadın: Siz yapıyorsunuz. Benim oda numaram herkeste var. Beni kimse rahatsız etmiyor.

CHP İl Başkanı: Yaparlarsa ben ona da müsaade etmem. Bu durumda çok farklı. İnan ki senden önce 3 tane bayanla da çalıştım. Bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok. Sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun. Bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun. Bugün de bunun için buradayım.