CHP'den Muhittin Böcek'e tepki: Gelir gelmez atama yapması şık olmadı!

114 günlük koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı atamaya eleştiriler devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atayan Böcek'in bu kararına yönelik bir tepki de CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'dan geldi Bayar, "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var." şeklinde konuştu. Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Çevikol başta olmak üzere bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırdı.

HACIARİFOĞLU İLE ÇEVİKOL ARASINDA YETKİ TARTIŞMALARI

Muhittin Böcek'in hastanede tedavi gördüğü sırada Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yaşanan yetki tartışmalarının ardından Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Çevikol başta olmak üzere bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırdı. Kararın ardından Böcek'in imzaladığı iddia edilen belgeyle 10 gün süreyle meclis üyesi Oktay Başaran'ın, 23 Kasım'dan itibaren de Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Özdemir'in başkanvekili olarak görev yapacağı duyuruldu.

YETKİLER BAŞKANVEKİLİ TARAFINDAN KULLANILMALI

Bu haberin üzerine Hacıarifoğlu'nun, bu belgenin sahte olduğu ve görevinin başında olduğunu açıklaması ve Böcek'in tedavisinin sürmesi nedeniyle imzalı da olsa belgenin onaylanıp onaylayamayacağı konusunda hukuki tartışma başladı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Küşat Kırbıyık tarafından yapılan açıklamada, Başkan Böcek'in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkanvekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağı belirtilerek tartışmalara nokta kondu.

Yaşanan olayların ardından, iddiaya göre CHP Genel Merkezi'nin isteğiyle daha önce Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda bürokratlık görevinde bulunan Hüseyin Karakuş'un, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde araştırmacı kadrosunda görev yapması için bakanlığa bir yazı iletildi. Bakanlığın onay vermesinin ardından Karakuş, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

4 AYIN ARDINDAN ÇEVİKOL'A YETKİ KARAKUŞ'A GÖREVDEN ALMA

108 günün sonunda taburcu olan Muhittin Böcek, önceki gün itibariyle belediye binasına gelerek koltuğuna oturdu. Böcek, ilk olarak Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Çevikol ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan resmi duyuruda, Böcek'in 8 Aralık itibariyle göreve başladığı belirtildi. Yaklaşık 4 ay sonra göreve dönen Böcek'in ilk işi ise yaşanan yetki krizinin ardından yetkileri sınırlandırılan Genel Sekreter Cansel Çevikol'un yetkilerini geri vermek oldu. Çevikol'un yetkilerinin geri verildiği, belediye içerisinde çalışanlara tebliğ edildi. Ayrıca kısa süre önce Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve getirilen Hüseyin Karakuş, görevden alınarak Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde uzman olarak görevlendirildi.

KARARA PARTİDEN TEPKİ YAĞDI

Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına, partililer tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine dönmüş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Ancak Genel Merkezimiz tarafından önerilmiş olan Sayın Hüseyin Karakuş'un görevden alınmış olması bizleri ve parti tabanımızı derinden üzmüştür. Umuyorum ki bir an önce görevine iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine dönmüş olması bizleri mutlu etmiştir.



Ancak Genel Merkezimizin önerdiği Sayın Hüseyin Karakuş'un görevden alınması bizleri ve Parti tabanımızı derinden üzmüştür. Umuyorum ki bir an önce görevine iade edilecektir. — Hasan Şahin (@hasansahinchp) December 9, 2020



CHP Genel Merkezi'nin önerisiyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve gelen Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına İl Başkanı Nusret Bayar da tepki gösterdi. Bayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığını yenerek aramıza dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine başlaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Fakat göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Antalya'ya gelip görevine başlayan Hüseyin Karakuş'un görevden alınması örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Konu ile ilgili tasarruf yine Belediye Başkanımızındır ama Genel Merkezimizin önerisi doğrultusunda bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve Hüseyin Karakuş'un görevine iade edilmesini umuyoruz" dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA



Uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığını yenerek aramıza dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine başlaması bizleri son derece mutlu etmiştir. — Nusret Bayar (@nusretbayar) December 9, 2020

Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Bahar Önal ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Önal yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine dönmüş olmasına hepimiz çok mutlu olduk. Lakin kendisinin döner dönmez Genel Merkezimizin önerdiği ve çok kısa bir süre önce göreve gelen Sayın Hüseyin Karakuş'u görevden alması hem Genel Genel Merkeze hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan büyük bir saygısızlık olmuştur. Sayın Muhittin Böcek, öncelikle belediye başkanı olabilmeniz için gecesini gündüzüne katıp mücadele eden ve sonrasında siz hasta yatağınızdayken bırakın Antalya'yı tüm Türkiye'deki bu umursamadığınız Cumhuriyet Halk Partililer aylarca nefeslerini tutup, dua edip sizin görevinizin başına gelmenizi beklediler. Bu parti bu davranışı hak etmedi. Umarım bu hatadan en kısa zamanda dönersiniz."