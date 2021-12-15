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  3. CHP'den sonra HDP'liler! İBB, Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 milyon TL'lik ihale vermiş!

CHP'den sonra HDP'liler! İBB, Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 milyon TL'lik ihale vermiş!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3 reklam ihalesini HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay’ın şirketi Karbonat Reklam Hizmetleri 26 milyon TL'ye aldı.

CHP'den sonra HDP'liler! İBB, Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 milyon TL'lik ihale vermiş!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişilerin terör örgütleriyle olan bağlantıları kamuoyunda gündemdeki yerini korurken verilen adrese teslim ihalelere bir yenisi eklendi. İBB iştiraklerinden olan Kültür A.Ş. üzerinden yapılan 3 ihale CHP'lilerin aksine bu kez HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay’ın sahibi olduğu Karbonat Reklam Hizmetleri'ne verildi.

CHP'den sonra HDP'liler! İBB, Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 milyon TL'lik ihale vermiş!

İHALELERİN BEDELLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sektörde adı bilinmeyen ve Karbonat Reklam A.Ş.'nin belediyeden sırasıyla değeri 2 milyon 862 bin 700 TL, 8 milyon 85 bin TL ve 15 milyon 89 bin 050 TL'lik ihale aldı. Bu ihalelerin toplam değeri 26 milyon TL'yi aşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkın parasını HDP'lilere vermiş oldu.

CHP'den sonra HDP'liler! İBB, Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 milyon TL'lik ihale vermiş!

GÖZLER HDP'Lİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E ÇEVRİLDİ

Ayrıca Sırrı Süreyya Önder'in bu rant konusunda bilgisinin olup olmadığı ise yapacağı açıklama ile ortaya çıkacak. 

Öte yandan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirket İBB'den 2 milyar TL'lik ihale almıştı. 

CHP'den sonra HDP'liler! İBB, Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 milyon TL'lik ihale vermiş!

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