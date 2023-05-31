CHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda Başkan Erdoğan'ın büyük bir farkla yeniden seçim zaferi kazanmasının ardından 6'lı masada büyük hareketlilik yaşanıyor. CHP'den sonra şimdi de İYİ Parti'de değişim sesleri yükseliyor...



Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası başarısızlığın nedenini araştıran muhalefet karışmaya başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken İYİ Parti cephesinde de durum pek farklı değil.

İYİ Parti'de parti içinden bazı isimlerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına olduğu iddia edildi.

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İYİ PARTİ'DE İÇ HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

28 Mayıs seçimlerinden de istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de de 'iç hesaplaşma' başladı. İYİ Parti cephesinde Meral Akşener'e muhalif bazı isimler, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oyu yeterli bulmadı.

Özellikle seçimlerin ardından yapılan 'Oyların korunması da bir başarı' değerlendirmesinin, parti içindeki Akşener muhalifleri tarafından epey tepki çektiği öğrenildi.

KAYBI SORGULUYORLAR

Seçim sonrası açıklamanın yanı sıra seçim öncesi alınan bazı kararların da partiye zarar verdiği ve oy kaybı yaşattığı görüşü hakim olmaya başladı.

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Bir diğer görüş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanlış olduğu ve Akşener'in masaya dönmek yerine, "kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İyi Parti'nin, içine AK Parti seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı" yorumları yapılıyor.

AKŞENER'E YOĞUN ELEŞTİRİLER

Ayrıca adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Akşener'e muhalif İYİ Partililer, 'partinin kurumsallaşamadığı ve Türk milliyetçilerini kapsayamadığı' konusunda da eleştiriler getiriyor.

Akşener'e muhalif isimlerin partinin başarısızlığına bir sebep olarak da, 'muhalefetin Anadolu halkını tanımadığını' işaret ediyor.

AKŞENER'E KARŞI TOPLANIYORLAR

A Haber'de yer alan habere göre, tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerden gelen bilgilere göre Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekibin bugün İstanbul'da bir toplantı yapacağı öğrenildi.

24-25 Haziran'daki kurultayda da Akşener'in karşısına bir adayın çıkabileceği öngörülüyor.

KAYNAK: HABER7

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