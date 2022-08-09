CHP'den yeni mesaj! İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü! "Cumhurbaşkanı" anonsuyla kürsüye bakın kim davet edildi!

Edirne Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Recep Gürkan, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “Sayın cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere arz ederim.” sözleriyle kürsüye davet etti. Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "Sayın belediye başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." sözleriyle başladı.

İMAMOĞLU'NA İNCE MESAJ

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olacağının mesajını veren Gürkan'a, CHP liderinden "Sayın belediye başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." şeklinde yanıt gelmesi "İmamoğlu'nun hayalleri suya düştü" yorumlarını da beraberinde getirdi.