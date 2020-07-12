CHP'li Ağbaba'dan "memur maaşı" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AB ülkelerinde çalışan en düşük ücret alan bir memurun ücreti, ülkemizde çalışan ve en düşük maaş alan bir memurun ücretinin 4,7 katıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, TÜİK 6 aylık enflasyon oranını yüzde 5,75 olarak açıkladığını ancak memur maaşlarına temmuz ayı itibarıyla yapılan zam oranının enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 4, toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,75 oranında zam farkı verildiğini belirtti.

Yoksulluk sınırının 8 bin TL'yi aştığı Türkiye'de, en düşük memur maaşının 4 bin 230 TL civarına yükseldiğini ifade eden Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AB ülkeleri genelinde çalışan en düşük ortalama memur maaşı 2 bin 600 avro civarındadır. Yani TL karşılığında AB üyesi bir ülkede çalışan en düşük unvanlı bir memurun aldığı ücret 20 bin 20 TL'ye denk gelmektedir. Türkiye'de en düşük memur maaşı (evli, eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası çocuk yardımı alan) temmuz ayında gelen yüzde 5,75 zam oranıyla 4 bin 230 TL civarına yükselmiştir. AB ülkelerinde çalışan en düşük ücret alan bir memurun ücreti, ülkemizde çalışan ve en düşük maaş alan bir memurun ücretinin 4,7 katıdır. AB birliğinin üç önemli ekonomisine sahip olan Almanya, Fransa ve Hollanda'da öğretmen ve hemşire maaşları oldukça yüksek seviyede seyretmektedir. Öte yandan bu ülkelerde kamu çalışanları ve asgari ücretle çalışanlara yönelik uygulanan vergilendirme, tekrardan ülke çalışanlarına eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalarda kamu hizmeti olarak geri döndüğü gözlemlenmektedir."

Kaynak: AA