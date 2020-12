CHPli Ali Mahir Başarır'dan 'satılmış ordu' ifadelerine ilişkin savunma: İftira atıldı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'daki tank - palet fabrikasının Katatlara satılmasını eleştirmek isterken Türk ordusuna 'satılmış' diyen ve bu açıklamasının ardından tepki toplayan Başarır, bu konudaki söylemlerinin net olduğunu ve kendisine iftira atıldığını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamanın parti sözcüsü tarafından yapıldığını ve söyleyecek sözü olmadığını belirten Başarır, konuyla alakalı kendisine iftira atıldığını öne sürerek "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHPli Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da bulunan tank - palet fabrikasının satılmasını eleştirmek isterken kullandığı ifadeler, tepkilerin odağı haline gelmişti. Katarlı şirkete devredilen fabrika hakkında "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanan Başarır hakkında, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

