Türkiye - Rusya Kadın Futbol maçı CANLI İZLE LİNKİCHPli Ali Mahir Başarır'dan 'satılmış ordu' ifadelerine ilişkin savunma: İftira atıldı!Koronavirüse karşı vitamin ve mineraller etkili mi? Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı?Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte derbi sonrası değişen oranlar...Sakarya'da doğumuna üç gün kala koronavirüse yakalanan kadın kızını kucağına alamadan öldüYıldız Tilbe'den ilginç açıklama: "Ben devlet için değil devlet benim içindir"ÖSYM duyurdu! ALES, YÖKDİL, DUS-STS, e-YDS, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ertelendiDemir Grup Sivasspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın rolünü kim oynayacak? Tara Mcmillen kimdir?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. CHPli Ali Mahir Başarır'dan 'satılmış ordu' ifadelerine ilişkin savunma: İftira atıldı!

CHPli Ali Mahir Başarır'dan 'satılmış ordu' ifadelerine ilişkin savunma: İftira atıldı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'satılmış ordu' ifadelerinden sonra eleştirilerin odağı haline gelmesiyle konuya dair ilk savunmasına yaptı. Söylemlerinin net olduğunu ifade eden Başarır, bunun bir iftira olduğunu ve iftirayı atanları halka, ardından da Allah'a havale ettiğini belirtti.

CHPli Ali Mahir Başarır'dan 'satılmış ordu' ifadelerine ilişkin savunma: İftira atıldı!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'daki tank - palet fabrikasının Katatlara satılmasını eleştirmek isterken Türk ordusuna 'satılmış' diyen ve bu açıklamasının ardından tepki toplayan Başarır, bu konudaki söylemlerinin net olduğunu ve kendisine iftira atıldığını ifade etti. 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Mahir Başarır olayıCHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Mahir Başarır olayı

Konuya ilişkin açıklamanın parti sözcüsü tarafından yapıldığını ve söyleyecek sözü olmadığını belirten Başarır, konuyla alakalı kendisine iftira atıldığını öne sürerek "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” açıklamasında bulundu.

CHPli Ali Mahir Başarır'ın 'satılmış ordu' ifadelerine Kalın ve Çelik'ten eleştiriCHPli Ali Mahir Başarır'ın 'satılmış ordu' ifadelerine Kalın ve Çelik'ten eleştiri

NE OLMUŞTU?

CHPli Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da bulunan tank - palet fabrikasının satılmasını eleştirmek isterken kullandığı ifadeler, tepkilerin odağı haline gelmişti. Katarlı şirkete devredilen fabrika hakkında "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanan Başarır hakkında, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

En Çok İzlenen ve Yorum Alan Videolar

HABERE YORUM KAT