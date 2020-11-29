CHPli Ali Mahir Başarır'ın 'satılmış ordu' ifadelerine Kalın ve Çelik'ten eleştiri

CHPli Mersin Milletvekili Ali MAhir Başarır, katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da bulunqan tank - palet fabrikasının satılmasını eleştirmek isterken kullandığı ifadeler, tepkilerin odağı haline geldi. Katarlı şirkete devredilen fabrika hakkında "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt gecikmedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Mahir Başarır olayı

ÇELİK: ŞUURSUZ VE ZEHİRLİ BİR DİL KULLANIYOR

AK Parti Sözcüsü Çelik, bu ifadelere tepkisini kişisel Twitter hesabı üzerinden dile getirirken paylaşımında, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz" ifadelerini kulandı..

Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz.

“Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 29, 2020

KALIN: REDDEDİYOR VE ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.