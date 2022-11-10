CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdür, rüşvet görüntüleriyle gündem olmuştu! Açıklama geldi: Görevde alındı, soruşturma başlatıldı!

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde çalışmakta olan Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün sosyal medyadaki rüşvet görüntüleri sonrası harekete geçildiği bildirildi.

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Ataşehir Belediyesi, basında yayımlanan bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatılarak, bu kişinin görevine son verildiğini bildirdi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdür, rüşvet görüntüleriyle gündem olmuştu! Açıklama geldi: Görevde alındı, soruşturma başlatıldı!

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberlerdeki görüntülere dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için müracaat edildiği belirtilen açıklamada, konu hakkında gerekli tüm hassasiyetin özenle gösterildiği kaydedildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdür, rüşvet görüntüleriyle gündem olmuştu! Açıklama geldi: Görevde alındı, soruşturma başlatıldı!

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde açık bir şekilde karşısındaki kişiden rüşvet aldığı görülmüştü. Kısa sürede gündem olan görüntüler sonrasında tepkiler çığ gibi büyümüştü.

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