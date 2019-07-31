CHP'li Avcılar Belediyesi'nden akılalmaz hareket!

Cumhuriyet Halk Partili Avcılar Belediyesi, geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Halk Partili olan Çanakkale'nin Geyikli Belediyesi ile kardeş belediye olmuştu. Geyikli Belediyesi'ne bir kamyon, bir kepçe ve iki motor vermişti.

GEYİKLİ BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇİNCE ARAÇLARI GERİ ALDILAR

Ancak 31 Mart yerel seçimlerinde Geyikli Belediyesi'ni AK Parti kazanınca Avcılar Belediyesi verdiği araçları Geyikli'den geri istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın verdiği bilgiye göre Avcılar Belediyesi, 8 defa yazı göndererek ısrarla araçları istedi.

GEYİKLİ BELEDİYESİ "ARAÇLARA BİR SÜRE DAHA İHTİYACIMIZ VAR" DEDİ AMA DİNLETEMEDİ

Geyikli Belediyesi önce bu araçlara bir süre daha ihtiyacı olduğunu ifade etse de, ısrarla gelen yazılardan bunalarak araçları geri gönderdi.

BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA: BİZİM, KAYBETTİĞİMİZ BELEDİYELERDEKİ ARAÇLARI GERİ İSTEMEK AKLIMIZA BİLE GELMEDİ

Konuyla ilgili sitemini dile getiren Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:

"Peki biz ne kaybettik? Bayramiç'i kaybettik, Çan'ı kaybettik, Umurbey'i kaybettik. Dünya kadar araç vermiştik oralara. Hiç aklımıza gelmedi böyle bir şey yapmak.

"MİLLETİN PARTİSİ OLMAZ"

Bizim kültürümüz, ahlakımız bu değil. Milletin partisi olmaz. Seçim bitti, işimize bakarız. Ama Avcılar'daki belediye gelmiş, bizim Geyikli'den araçları istemiş ve almış.

Ülgür Bey'e (Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı) söyledim. Geyikli'nin nüfusu 2 bin, 3 bin. Çanakkale'nin 100 bin. Ya Avcılar'ı ikna et, ya da 3 araç sen ver dedim. Bakacağım falan dedi."