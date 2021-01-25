CHPli Aytuğ Atıcı'dan skandal açıklamalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kustu!

CHP 26.Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında söyledikleriyle gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için canını bile verebileceğini ifade eden Atıcı kendisini, 'Bu kadar bilenmiş ve adanmış' olarak tanımladı.

"DESİN Kİ CANIN MI, AL CANIMI DERİM"

HaberTürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Aytuğ Atıcı, canlı yayındaki nefret dolu söylemleriyle tepkileri üzeirnde topladı."Tayyip Erdoğan, yarın düşsün isteriz, net! Demokratik yollarla, seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Vallahi de billahi de desin ki, canın mı, al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullanan Atıcı'ya sosyal medyadan da tepki yağdı.

"TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILSAYDI YA"

Atıcı'nın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girerken nefret söylemlerine tepkili bir kullanıcının, "15 Temmuz Darbe girişimine katılsaydı ya. Gitmesi için canını verirdi belki." ifadelerini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

24'üncü Dönemde Mersin Milletvekili seçilen ve Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev alan Aytuğ Atıcı, ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesidir.

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