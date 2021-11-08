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  3. CHP'li Bakırköy Belediyesi zam yapmamıştı! İşçilerin grevi 14.gününde sürüyor

CHP'li Bakırköy Belediyesi zam yapmamıştı! İşçilerin grevi 14.gününde sürüyor

Bakırköy Belediyesinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam yapmaması nedeniyle sendika üyesi işçilerin başlattığı grev 14.gününde devam ediyor.

CHP'li Bakırköy Belediyesi zam yapmamıştı! İşçilerin grevi 14.gününde sürüyor

İşçiler belediyenin önünde çadır kurarak,  "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankart açmıştı. 26 Ekim günü başlayan grevde  Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri "Hak, hukuk, adalet", "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" şeklinde sloganlar atmıştı.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

14.günü devam eden grevin sürdüğü alanda "Birliğimiz gücümüzdür", "Zafer direnen emekçinin olacak" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı vatandaşlar da alkışla destek verdi.

İşçilere destek olmak amacıyla grev alanına gelen Belediye-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Bayram Özkan, burada yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda greve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

CHP'li Bakırköy Belediyesi zam yapmamıştı! İşçilerin grevi 14.gününde sürüyor

"GREVİMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Birinci şartlarının, belediyede işten çıkarmalara son verilmesi olduğunu dile getiren Özkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na seslenerek, “Masaya gelip bu toplu sözleşmeyi bitirene kadar demokratik ve yasal olan grevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siz bu grevi bitirmezseniz 10 binlerce üyemizle Bakırköy emekçileriyle dayanışmaya geleceğiz." dedi.

Özkan, geçtiğimiz hafta belediye işçilerine destek vermek amacıyla İzmir’den gelen sendika üyelerine de teşekkür etti.

Bu arada grev nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

CHP'li Bakırköy Belediyesi zam yapmamıştı! İşçilerin grevi 14.gününde sürüyor

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