CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimlerde bulunarak müdahale etmesine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tam destek verdi. CHP'li Belediye Başkanı Gürün, yapılan uygulamanın bir milat olduğunu söyleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a defalarca teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi öncülüğünde Bodrum'da "Bodrum Sahipsiz Değil'dir etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, TMMOB Bodrum İKK Sekreteri Şehabettin Doğan, MUÇEP adına Rezzan Şebin, TURMEPA Bodrum Şube Başkanı Yaman Olgaç, Peynir Çiçeği Dernek Başkanı Sema Höcek ve vatandaşlar katıldı.

Yeni projelere ihtiyaç yok

Belediye Trafo Kafe'de düzenlenen "Bodrum Sahipsiz Değil" konulu toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un artık daha fazla yapılaşmaya tahammülü kalmadığını belirterek "Artık yeni projelere ihtiyacımız yok, durup nefes almaya ve rehabilitasyona ihtiyacımız var." dedi.

Bodrum Yarımadası'nda kaçak yapılarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ve 4 ay önce göreve gelir gelmez başlattıkları seferberliğin, Bakan Murat Kurum'un açıklamalarıyla birlikte bir milat yaşadığını söyleyen Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçildiğimiz andan itibaren, daha önceden yıkım kararı alınıp da uygulanmamış olan yaklaşık 30 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu imar barışını istismar ederek, yapı kayıt belgesi alarak onu yasallaştırabileceğini düşünenlere bir mesajdı. Bodrum sahipsiz değil mesajıydı. Süreç devam ediyor. Yaz boyunca tüm tespitlerimizi yaptık. Çok ciddi sayıda kaçak ve ruhsat projesine aykırılıkları olan proje tespit ettik. Sezon biter bitmez ihlalleri ve kaçakları ortadan kaldırmaya devam edeceğiz."

Bakanlık Ekibi, Belediye İmar Müdürlüğü'nde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ekibiyle birlikte Bodrum'a gelerek inceleme ve tespitler yapmasından son derece memnun olduklarını belirten Aras, "Bakan Kurum, Bodrum için milat olabilecek bir açıklama yaptı. Biz dört aydır bunu söylüyorduk. Bodrum'da bu yapılaşmaya izin veremeyiz, bodrum daha fazla kaldıramaz dedik. Sayın bakanımız da bizim düşüncemiz doğrultusunda bir açıklama yaparak şu anda belli projelere müdahale etti. Bu projelerdeki aykırılıklar inceleniyor. İmar müdürlüğümüzde, çevre şehircilik Bakanlığının teknik ekibi var. Belediye bu konuya müdahil olmak zorunda. Birçoğuna da olmuş. Tespit ettiğimiz aykırılıklara yasal işlem yapmışız. Hükumet nezdinde bir bakanın bunu teyit etmesi çok önemli bir milat. Bu bizim elimizi de güçlendirdi." diye konuştu.

"Çevre ve Şehircilik bakanına teşekkür ediyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, tekrar tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkürler ederek Bakan'a tam destek vereceklerini açıkladı.

Şimdiye kadar duyulmayan bir sesi duyduklarını söyleyen Gürün, "Bakan geldi, "Bunların hepsine ceza kesiyorum bir ay müddet" dedi. Ben mutlu oldum. Çünkü böyle bir şeyi başlatması çok önemli kendisine teşekkür ediyorum. Bu sizlerin yaptığı mücadele bizlerin yaptığı hukuki mücadele bunların neticesinde bakan bunların kaçak olduğunu kabul ediyorum demesi bir milat. Büyük bir vahşi saldırı var. Bina yapmak otel yapmakla ilgili büyük bir alan. Pervasızca oluşan bir olay. Bu yıllardır devam ediyor. İlk defa bir bakan kendisini bağlayacak şekilde bir ay müddet verdim yıkacağım diyor. Bu önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA